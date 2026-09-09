Informations pratiques

Tarbes

Projection « Obstinées »

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 18:30:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Italie, fin de la Seconde Guerre : Lucia Apicella, « Mamma Lucia », recherche, nettoie et identifie les soldats, de toutes nationalités, tombés dans sa région…

Le parcours de Lucia inspire la Compagnie Grasparossa qui explore durant plusieurs années mémoires et résistances féminines.

Le film « OBSTINÉES » suit la création du spectacle de la Compagnie Grasparossa.

Entre répétitions, doutes et élans créatifs, le film explore l’obstination comme moteur artistique.

En parallèle, les figures historiques de femmes telles que Mamma Lucia, Harriet Tubman ou Olympe de Gouges viennent éclairer le présent, faisant dialoguer mémoire et création.

Du voyage fondateur en Italie aux ateliers menés auprès des femmes fragilisées, le documentaire tisse un fil entre celles d’hier et celles d’aujourd’hui et interroge ce qui pousse, malgré les obstacles, à rester debout.

Durée de la projection : 1h

Durée de l’échange avec la Compagnie Grasparossa : 30 à 45 min

Réservation obligatoire

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TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr

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English :

Italy, at the end of World War II: Lucia Apicella, %AB Mamma Lucia %BB, searches for, cleans up, and identifies soldiers of all nationalities who have fallen in her region?

Lucia’s journey inspires the Grasparossa Company, which has spent several years exploring women’s memories and acts of resistance.

The film “OBSTIN%C9ES” follows the creation of the Compagnie Grasparossa’s production.

Amid rehearsals, doubts, and creative bursts, the film explores obstinacy as an artistic driving force.

At the same time, historical female figures such as Mamma Lucia, Harriet Tubman, and Olympe de Gouges shed light on the present, creating a dialogue between memory and creativity.

From the seminal journey to Italy to the workshops held with vulnerable women, the documentary weaves a thread between the women of yesterday and those of today and explores what drives us, despite the obstacles, to keep moving forward.

Screening duration: 1 hour

Discussion with the Grasparossa Company: 30–45 min

Reservations required

L’événement Projection « Obstinées » Tarbes a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de Tarbes|CDT65