Projection OFF RDV de l’Aventure Ricochets D’un rebond à l’autre La CABORDE Beaufort-Orbagna vendredi 6 mars 2026.
La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura
Début : 2026-03-06 19:00:00
2026-03-06
Ciné rencontre avec Dag DEHLINGER
Durée 1H30 Tout public
Traverser l’Europe en solitaire, du Jura jusqu’aux terres sauvages des Highlands en Écosse, représente bien plus qu’un simple défi sportif de 6000 kilomètres. Pour Dag, la vingtaine, ce premier grand voyage à vélo est une immersion totale où la passion de la photographie rencontre l’exigence de l’itinérance. À travers son objectif, il capture l’essence du Royaume-Uni, mais témoigne surtout d’un apprentissage de la liberté qui consiste à se jeter à l’eau pour ensuite rebondir, au gré des rencontres et des paysages.
Dans le cadre du OFF du Festival les RDV de l’Aventure en partenariat avec la Caborde.
Entrée libre (Places limitées)
Réservation conseillée à caborde@ccportedujura.fr ou 06 99 90 19 86 .
La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr
