Projection OFF RDV de l’Aventure Ricochets D’un rebond à l’autre La CABORDE Beaufort-Orbagna

Projection OFF RDV de l’Aventure Ricochets D’un rebond à l’autre

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 19:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Ciné rencontre avec Dag DEHLINGER

Durée 1H30 Tout public

Traverser l’Europe en solitaire, du Jura jusqu’aux terres sauvages des Highlands en Écosse, représente bien plus qu’un simple défi sportif de 6000 kilomètres. Pour Dag, la vingtaine, ce premier grand voyage à vélo est une immersion totale où la passion de la photographie rencontre l’exigence de l’itinérance. À travers son objectif, il capture l’essence du Royaume-Uni, mais témoigne surtout d’un apprentissage de la liberté qui consiste à se jeter à l’eau pour ensuite rebondir, au gré des rencontres et des paysages.

Dans le cadre du OFF du Festival les RDV de l’Aventure en partenariat avec la Caborde.

Entrée libre (Places limitées)

Réservation conseillée à caborde@ccportedujura.fr ou 06 99 90 19 86 .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection OFF RDV de l’Aventure Ricochets D’un rebond à l’autre

L’événement Projection OFF RDV de l’Aventure Ricochets D’un rebond à l’autre Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-02-04 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA