Projection On vous croit de Charlotte Devilliers et Arnaud Dufeys Cinéma Le Pestel Die

Projection On vous croit de Charlotte Devilliers et Arnaud Dufeys

Cinéma Le Pestel 16 avenue de la Division du Texas Die Drôme

Film sur les violences sexistes et sexuelles. Organisé par Les Chouettes dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Suivi d’une discussion avec le collectif Enfantiste et une juriste.

Cinéma Le Pestel 16 avenue de la Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 03 19 chouettes@autistici.org

English :

Film on sexist and sexual violence. Organized by Les Chouettes as part of the International Day for the Elimination of Violence against Women. Followed by a discussion with the Enfantiste collective and a legal expert.

German :

Film über sexistische und sexuelle Gewalt. Organisiert von Les Chouettes im Rahmen des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen. Anschließend Diskussion mit dem Kollektiv Enfantiste und einer Juristin.

Italiano :

Film sulla violenza sessuale e di genere. Organizzato da Les Chouettes nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Seguito da un dibattito con il collettivo Enfantiste e un esperto legale.

Espanol :

Película sobre la violencia de género y sexual. Organizado por Les Chouettes en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Seguido de un debate con el colectivo Enfantiste y un jurista.

