Projection Où va le blanch quand la neige fond ? Cinéma Pathé Capucins Brest

Projection Où va le blanch quand la neige fond ? Cinéma Pathé Capucins Brest vendredi 12 septembre 2025.

Projection Où va le blanch quand la neige fond ?

Cinéma Pathé Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 19:00:00

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Découvrez le documentaire de Guillaume Kozakiewiez, en présence de l’équipe du film.

Une plongée immersive dans l’univers du graffiti et de la création artistique, dans le cadre de l’exposition Sur les murs, la peinture ! .

Synopsis

Des peintres issus du graffiti qui viennent de l’illégalité et d’une école que l’on appelle la rue , investissent une friche administrative des années 60. Ils la transforment en un labyrinthe de formes, installations, peintures qui englobent le spectateur. Le tout dans un dédale haut en couleurs, avec des artistes pour le moins singuliers.

Un moment unique pour découvrir les coulisses du film et échanger directement avec ceux qui l’ont créé.

Information pratique

Réservation en ligne fortement recommandée. .

Cinéma Pathé Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Projection Où va le blanch quand la neige fond ? Brest a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole