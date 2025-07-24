PROJECTION PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE LOÏC ROUSSEAU Espace culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans

PROJECTION PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE LOÏC ROUSSEAU

Espace culturel SCELIA 28 Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans Sarthe

Début : 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-01-27 22:00:00

2026-01-27

La Papouasie Nouvelle Guinée est une expérience unique, l’un des pays les plus ethniquement diversifié avec plus de 800 langues parlées.

Loïc Rousseau partage ici une expérience authentique et immersive, explorant des villages reculés qui perpétuent des rituels ancestraux…

Goroka Show rassemble plus de 100 tribus parées de costumes traditionnels, exécutant des danses spectaculaires et arborant des peintures corporelles ainsi que des coiffes ornées de plumes d’oiseaux de paradis. .

