PROJECTION PARADE ET ENTR’ACTE – PROJECTION PARADE ET ENTR ACTE – AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE Grenoble

PROJECTION PARADE ET ENTR’ACTE – PROJECTION PARADE ET ENTR ACTE Début : 2025-11-23 à 14:30. Tarif : – euros.

Documentaires du ballet Parade et diffusion du film Entr’acte de René ClairLe Ballet Parade de Satie marque une date dans l’histoire des avant-gardes. Imaginé par Cocteau, avec des décors et costumes signés Picasso et une chorégraphie de Massine, il est créé au Châtelet en pleine Première guerre mondiale. Il déclenche un scandale en mêlant cubisme, futurisme et music-hall. Pour lui, Apollinaire invente le mot surréalisme. Une fois de plus, Diaghilev a vu jute en faisant confiance aux artistes : ses ballets russes ont à nouveau surpris le public parisien et restent à la pointe de la modernité.Le film Entr’acte fut projeté le 4 décembre 1924, au Théâtre des Champs Élysées durant l’entracte de Relâche, un ballet instantanéiste orchestré par Francis Picabia sur une musique d’Érik Satie et chorégraphié par Jean Börlin. Il représente à ce titre la première intervention du cinéma dans un spectacle de danse. Un singe, des toits, des colonnades, une danseuse barbue, une partie d’échecs entre Marcel Duchamp et Man Ray, troublée par un jet d’eau, un corbillard traîné par un chameau : une suite d’images fantaisistes, une joyeuse promenade parmi les plus sympathiques absurdités qu’ait pu imaginer le dadaïsme. Dans Entr’acte, le cinéaste René Clair met Paris sens dessus dessous au rythme de la musique d’Erik Satie.

AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE . 38000 Grenoble 38