Projection Paris qui dort Les Trinitaires Metz

Musicien de jazz et fondateur du groupe OZMA et de la Compagnie Tangram, Stéphane Scharlé est un artiste rompu à la composition de musique pour l’image, sur scène et au cinéma.
Pour son premier projet solo en la matière, il revisite Paris qui dort de René Clair. Un film entre rêve et réalité, où une poignée d’individus découvre un Paris inanimé, presque vidé de ses habitants. Utilisant une batterie augmentée, qui permet de générer des boucles et d’ajouter à la batterie une multitude de sons et d’effets électroniques, Stéphane Scharlé dessine un nouveau paysage sonore faisant écho à la musique répétitive et minimaliste.Tout public
English :
A jazz musician and founder of the group OZMA and Compagnie Tangram, Stéphane Scharlé is an experienced composer of music for images, on stage and in film.
For his first solo project, he revisits René Clair’s Paris qui dort. A film between dream and reality, in which a handful of people discover an inanimate Paris, almost devoid of its inhabitants. Using augmented drums, which generate loops and add a multitude of electronic sounds and effects to the drums, Stéphane Scharlé draws a new soundscape echoing repetitive and minimalist music.
German :
Der Jazzmusiker und Gründer der Gruppe OZMA und der Compagnie Tangram, Stéphane Scharlé, ist ein Künstler, der mit der Komposition von Musik für Bilder auf der Bühne und im Kino vertraut ist.
Für sein erstes Soloprojekt in diesem Bereich interpretiert er Paris qui dort von René Clair neu. Ein Film zwischen Traum und Wirklichkeit, in dem eine Handvoll Menschen ein lebloses, fast menschenleeres Paris entdeckt. Mithilfe eines erweiterten Schlagzeugs, das Loops erzeugt und dem Schlagzeug eine Vielzahl elektronischer Klänge und Effekte hinzufügt, entwirft Stéphane Scharlé eine neue Klanglandschaft, die ein Echo auf repetitive und minimalistische Musik darstellt.
Italiano :
Musicista jazz e fondatore del gruppo OZMA e della Compagnie Tangram, Stéphane Scharlé è un esperto compositore di musica per immagini, per il palcoscenico e per il cinema.
Per il suo primo progetto da solista, rivisita Paris qui dort di René Clair. Un film a metà tra sogno e realtà, in cui un manipolo di persone scopre una Parigi inanimata, quasi priva dei suoi abitanti. Utilizzando una batteria aumentata che genera loop e aggiunge alla batteria una moltitudine di suoni ed effetti elettronici, Stéphane Scharlé crea un nuovo paesaggio sonoro che riecheggia la musica ripetitiva e minimalista.
Espanol :
Stéphane Scharlé, músico de jazz y fundador del grupo OZMA y de la Compagnie Tangram, es también un experimentado compositor de música para imágenes, tanto escénicas como cinematográficas.
Para su primer proyecto en solitario, revisita Paris qui dort, de René Clair. Una película a medio camino entre el sueño y la realidad, en la que un puñado de personas descubren un París inanimado, casi desprovisto de sus habitantes. Utilizando una batería aumentada que genera bucles y añade multitud de sonidos y efectos electrónicos a la batería, Stéphane Scharlé crea un nuevo paisaje sonoro que evoca la música repetitiva y minimalista.
