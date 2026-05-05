Projection : Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer. Logements vacants et puits., La grange Château Lescombes, Eysines

Projection : Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer. Logements vacants et puits. Dimanche 20 septembre, 14h00 La grange Château Lescombes Gironde

Gratuit. 120 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Projections et débats autour des logements vacants et des puits dans le bourg d’Eysines.

La grange Château Lescombes 198, avenue du Taillan Médoc 33320 Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 88 06 85 50 http://www.sauvonslebourg.fr Défendre et valoriser le bourg historique d’Eysines autour de ses deux monuments historiques Parking

Journées européennes du patrimoine 2026

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