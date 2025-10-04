Projection « Paysan du Ségala » à Saint-Cirgues Saint-Cirgues
Route de Lauresse Saint-Cirgues
Gratuit
Gratuit
2025-10-04 15:00:00
2025-10-04 17:00:00
2025-10-04
Ce film documentaire retrace l’évolution de la vie paysanne dans le Ségala tout au long du XXe siècle, à travers les témoignages poignants d’habitants du territoire. Il met en lumière l’attachement des populations à leur terre, leur capacité de résilience face aux conflits et aux mutations économiques, sociales et techniques. Réalisé par Christian Gasquet et Jean-Marc Destruel, ce film est un hommage à l’histoire rurale locale. .
Route de Lauresse Saint-Cirgues 46210 Lot Occitanie +33 6 14 14 28 14
This documentary film traces the evolution of peasant life in Ségala throughout the 20th century, through the poignant testimonies of local residents
Dieser Dokumentarfilm zeigt die Entwicklung des bäuerlichen Lebens in Ségala während des gesamten 20. Jahrhunderts anhand der bewegenden Aussagen von Einheimischen auf
Questo documentario ripercorre l’evoluzione della vita contadina a Ségala nel corso del XX secolo, attraverso le toccanti testimonianze degli abitanti del luogo
Este documental recorre la evolución de la vida agrícola en Ségala a lo largo del siglo XX, a través de los conmovedores testimonios de los residentes locales
