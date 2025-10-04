Projection « Paysan du Ségala » à Saint-Cirgues Saint-Cirgues

Projection « Paysan du Ségala » à Saint-Cirgues Saint-Cirgues samedi 4 octobre 2025.

Projection « Paysan du Ségala » à Saint-Cirgues

Route de Lauresse Saint-Cirgues Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Ce film documentaire retrace l’évolution de la vie paysanne dans le Ségala tout au long du XXe siècle, à travers les témoignages poignants d’habitants du territoire

Ce film documentaire retrace l’évolution de la vie paysanne dans le Ségala tout au long du XXe siècle, à travers les témoignages poignants d’habitants du territoire. Il met en lumière l’attachement des populations à leur terre, leur capacité de résilience face aux conflits et aux mutations économiques, sociales et techniques. Réalisé par Christian Gasquet et Jean-Marc Destruel, ce film est un hommage à l’histoire rurale locale. .

Route de Lauresse Saint-Cirgues 46210 Lot Occitanie +33 6 14 14 28 14

English :

This documentary film traces the evolution of peasant life in Ségala throughout the 20th century, through the poignant testimonies of local residents

German :

Dieser Dokumentarfilm zeigt die Entwicklung des bäuerlichen Lebens in Ségala während des gesamten 20. Jahrhunderts anhand der bewegenden Aussagen von Einheimischen auf

Italiano :

Questo documentario ripercorre l’evoluzione della vita contadina a Ségala nel corso del XX secolo, attraverso le toccanti testimonianze degli abitanti del luogo

Espanol :

Este documental recorre la evolución de la vida agrícola en Ségala a lo largo del siglo XX, a través de los conmovedores testimonios de los residentes locales

L’événement Projection « Paysan du Ségala » à Saint-Cirgues Saint-Cirgues a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Figeac