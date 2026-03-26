Projection Paysans Sentinelles La Celle-Dunoise
Projection Paysans Sentinelles La Celle-Dunoise samedi 4 avril 2026.
Projection Paysans Sentinelles
Salle des loisirs La Celle-Dunoise Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et la Commune de La Celle Dunoise organisent une projection Paysans Sentinelles
Samedi 4 avril à 19h à La Celle-Dunoise
Paysans Sentinelles est un documentaire réalisé par Coraline Molinié, qui met en lumière les efforts des agriculteurs du Marais breton pour préserver la biodiversité tout en pratiquant une agriculture durable. La projection sera suivi d’un échange avec la salle.
Rendez-vous à la Salle des Loisirs de La Celle-Dunoise
Gratuit Entrée libre
Renseignements 07.67.53.86.10 .
Salle des loisirs La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 53 86 10
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English : Projection Paysans Sentinelles
L’événement Projection Paysans Sentinelles La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Pays Dunois