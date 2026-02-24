Projection Pédale rurale d’Antoine Vazquez Cinéma Le Pestel Die

Projection Pédale rurale d’Antoine Vazquez

Benoît vit en Dordogne, à quelques kilomètres du village où il a grandi. Avec les autres queers du coin il décide d’organiser une Pride, parce qu’il est temps de sortir du bois, de prendre l’espace qu’on n’a jamais eu.

English :

Benoît lives in the Dordogne, a few kilometers from the village where he grew up. Along with other queers in the area, he decides to organize a Pride, because it’s time to come out of the woodwork, to take the space we’ve never had.

