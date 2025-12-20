Projection Penmarc’h en images d’hier à aujourd’hui Salle Cap Caval Penmarch

Projection Penmarc’h en images d’hier à aujourd’hui

Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Neuf courts métrages inédits retraçant l’histoire de Penmarc’h seront projetés.

Événement porté par l’association Les pinceaux de la mémoire avec le soutien de la municipalité. .

Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Projection Penmarc’h en images d’hier à aujourd’hui Penmarch a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Destination Pays Bigouden