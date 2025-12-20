Projection Penmarc’h en images d’hier à aujourd’hui Salle Cap Caval Penmarch
Projection Penmarc’h en images d’hier à aujourd’hui Salle Cap Caval Penmarch dimanche 21 décembre 2025.
Projection Penmarc’h en images d’hier à aujourd’hui
Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch Finistère
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Neuf courts métrages inédits retraçant l’histoire de Penmarc’h seront projetés.
Événement porté par l’association Les pinceaux de la mémoire avec le soutien de la municipalité. .
Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19
