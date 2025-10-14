Projection Penser l’incertitude Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle
Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime
2025-10-14 18:00:00
2025-10-14
Film de Christian Barani, france, 2024 (1h39).
En présence de Christian Barani, réalisateur, Antonin Amiot, paysagiste et urbaniste, et Geoffrey Clamour, architecte et urbaniste, Les Marneurs.
Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr
English : Screening Penser l'incertitude
Film by Christian Barani, france, 2024 (1h39).
With Christian Barani, director, Antonin Amiot, landscape and urban planner, and Geoffrey Clamour, architect and urban planner, Les Marneurs.
German : Vorführung Penser l'incertitude
Film von Christian Barani, Frankreich, 2024 (1h39).
In Anwesenheit von Christian Barani, Regisseur, Antonin Amiot, Landschaftsarchitekt und Stadtplaner, und Geoffrey Clamour, Architekt und Stadtplaner, Les Marneurs.
Italiano :
Film di Christian Barani, Francia, 2024 (1h39).
Con Christian Barani, regista, Antonin Amiot, paesaggista e urbanista, e Geoffrey Clamour, architetto e urbanista, Les Marneurs.
Espanol : Proyeccion Penser l'incertitude
Película de Christian Barani, francia, 2024 (1h39).
Con Christian Barani, director, Antonin Amiot, paisajista y urbanista, y Geoffrey Clamour, arquitecto y urbanista, Les Marneurs.
