Projection Philharmonie de Paris Flamenco à la cité Creully Creully sur Seulles

Projection Philharmonie de Paris Flamenco à la cité

Creully 30 Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles Calvados

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

2025-11-28

Venez assister à une soirée chaleureuse au CANA Le thème de cette projection musicale est le flamenco et une intervention de Jérôme Palefroy (guitariste flamenco et musicologue) vous seront proposées au cours de la soirée.

Creully 30 Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 2 31 80 38 93 contact@airssauvages.org

English : Projection Philharmonie de Paris Flamenco à la cité

Come and enjoy a warm evening at CANA: the theme of this musical projection is flamenco, and a talk by Jérôme Palefroy (flamenco guitarist and musicologist) will be offered during the evening.

German : Projection Philharmonie de Paris Flamenco à la cité

Erleben Sie einen gemütlichen Abend im CANA: Das Thema dieser musikalischen Vorführung ist der Flamenco und ein Beitrag von Jérôme Palefroy (Flamenco-Gitarrist und Musikwissenschaftler) wird Ihnen im Laufe des Abends angeboten.

Italiano :

Venite a godervi una calda serata al CANA: il tema di questa proiezione musicale è il flamenco, e durante la serata è previsto un intervento di Jérôme Palefroy (chitarrista di flamenco e musicologo).

Espanol :

Venga a disfrutar de una cálida velada en CANA: el tema de esta proyección musical es el flamenco, y durante la velada se ofrecerá una charla a cargo de Jérôme Palefroy (guitarrista flamenco y musicólogo).

