Projection photo & rencontre avec Julien Arbez La CABORDE Beaufort-Orbagna

Projection photo & rencontre avec Julien Arbez

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Haut-Jura Nature

Photographe naturaliste passionné, Julien Arbez vous invite à venir découvrir ou redécouvrir la faune jurassienne sous son œil d’amoureux du sauvage !

Des oiseaux aux reptiles en passant par les mammifères, il vous rapportera des anecdotes de prises de vues vécues sur le terrain et vous parlera avec humour et poésie de la vie de nos colocataires . Cette rencontre s’adresse aux petits comme aux grands !

Échanges avec le photographe à l’issue de la projection et séance de dédicaces de ses livres photos. Venez le rencontrer !

Vendredi 22 mai à 19h

Entrée libre.

Dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée. .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

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English :

L’événement Projection photo & rencontre avec Julien Arbez Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA