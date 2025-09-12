Projection photographies et Causerie Hautes Lumières des Pyrénées Musée Jeanne d’Albret Orthez

Projection photographies et Causerie Hautes Lumières des Pyrénées

Musée Jeanne d'Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

2025-09-12

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Originaire d’Orthez, Denis Frossard grandit dans une famille de passionnés de la Montagne. L’un de ses aïeux, le pasteur Emilien Frossard, fonde avec Henri Russel, la société Ramond qui est à l’origine de l’observatoire du Pic du Midi de Bigorre. Les espaces et les lumières d’altitude le captivent et représentent le cœur de son œuvre de photographe.

Si son œil transforme roches, neige, vent, nuages et soleil en sujets vivants, il va aussi s’intéresser à la vie en estive et au travail des bergers qui a donné lieu à la parution d’un recueil de photographies intitulé L’ An de l’Aulher, l’Année du Berger.

Projection de photographies suivie d’une causerie avec l’auteur. .

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 14 03

