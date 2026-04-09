Pour le week-end suivant Pâques, le Ciné ½ vous propose d’assister à la projection de La planète sauvage. Venez avec votre bonne humeur et vos copaings !

Projection en plein air dans les jardins (mais on prévoit un plan B en intérieur).

Profitez du beau temps et des jardins de La Roche pour une séance cinéma !

Le vendredi 10 avril 2026

de 17h45 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T20:45:00+02:00

fin : 2026-04-11T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T17:45:00+02:00_2026-04-10T21:00:00+02:00

La Roche 15, avenue du Général Leclerc 75014 Paris



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