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Projection plein air « La Planète Sauvage » La Roche Paris

Projection plein air « La Planète Sauvage » La Roche Paris

Projection plein air « La Planète Sauvage » La Roche Paris vendredi 10 avril 2026.

Lieu : La Roche

Adresse : 15, avenue du Général Leclerc

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 10 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Pour le week-end suivant Pâques, le Ciné ½ vous propose d’assister à la projection de La planète sauvage. Venez avec votre bonne humeur et vos copaings !

Projection en plein air dans les jardins (mais on prévoit un plan B en intérieur).

Profitez du beau temps et des jardins de La Roche pour une séance cinéma !
Le vendredi 10 avril 2026
de 17h45 à 21h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-10T20:45:00+02:00
fin : 2026-04-11T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-10T17:45:00+02:00_2026-04-10T21:00:00+02:00

La Roche 15, avenue du Général Leclerc  75014 Paris


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