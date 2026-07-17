Informations pratiques

Teillay

Projection Plein Air Le Chêne, et ses habitants

Mines de la Brutz Teillay Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :

2026-08-28

C’est la rencontre poétique d’un chêne et de ceux qu’il abrite, de ses racines jusqu’à sa cime écureuils, balanins, mulots, chouette effraie…

Venez vivre une aventure immersive dans un cadre atypique, où la nature vous contera sa vie.

Buvette et restauration sur place

Séance tout public, en plein air … Mettez vous à l’aise Apportez vos draps, coussins, chaises de campings ou transat !

Visite de la Mine avant la projection, à 18h30 (payant) .

Mines de la Brutz Teillay 35620 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 32 31 91 12

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English :

L’événement Projection Plein Air Le Chêne, et ses habitants Teillay a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT 35 ADMIN