Projection Plein Air Le Chêne, et ses habitants Teillay
vendredi 28 août 2026 · Teillay
Informations pratiques
Teillay
Projection Plein Air Le Chêne, et ses habitants
Mines de la Brutz Teillay Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28 22:30:00
Date(s) :
2026-08-28
C’est la rencontre poétique d’un chêne et de ceux qu’il abrite, de ses racines jusqu’à sa cime écureuils, balanins, mulots, chouette effraie…
Venez vivre une aventure immersive dans un cadre atypique, où la nature vous contera sa vie.
Buvette et restauration sur place
Séance tout public, en plein air … Mettez vous à l’aise Apportez vos draps, coussins, chaises de campings ou transat !
Visite de la Mine avant la projection, à 18h30 (payant) .
Mines de la Brutz Teillay 35620 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 32 31 91 12
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English :
L’événement Projection Plein Air Le Chêne, et ses habitants Teillay a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT 35 ADMIN