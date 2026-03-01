Projection Plein Ecran Sorda

Rue des Petites Granges Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 6.3 – 6.3 – 6.3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 20:30:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Ce film d’Eva Libertad Garcia, prix du public au Festival Premiers Plans, est présenté en avant-première grâce au partenariat avec le Festival Premiers Plans. La projection est suivie d’un échange avec des membres de ce festival.

Synopsis

Angela est sourde, Hector est entendant. Ils forment un couple épanoui et heureux malgré leur différence. Mais la naissance de leur premier enfant inquiète Angela saura-t-elle créer un lien avec sa fille ? Comment apprendre à devenir mère dans un monde qui oublie si souvent d’inclure ceux qui n’entendent pas ?

Ce film a obtenu de nombreux prix dont les suivants

– Goya 2026 Meilleur premier film (Eva Libertad), Meilleur acteur dans un second rôle (Álvaro Cervantes), Meilleur espoir féminin (Miriam Garlo)

– Premiers Plans d’Angers 2026 Prix d’interprétation féminine, Prix Jeanne Moreau du public et Prix des Activités sociales de l’énergie

– Berlinale 2025 Prix du public de la section Panorama

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 31 mars 2026 à partir de 20h30. .

Rue des Petites Granges Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire courrier.plein.ecran@gmail.com

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English :

This film by Eva Libertad Garcia, winner of the Audience Award at the Premiers Plans Festival, is being previewed thanks to our partnership with the Premiers Plans Festival. The screening is followed by a discussion with members of this festival.

L’événement Projection Plein Ecran Sorda Saumur a été mis à jour le 2026-03-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME