Projection podcast – « Les sud-asiatiques dans le cinéma français » Maison de la Conversation Paris mercredi 12 novembre 2025.

Pour cette première projection de collaboration entre la Maison de la Conversation et Talk Tabou Média, média pour la communauté franco-sud-asiatique, nous proposons une expérience immersive autour d’un épisode phare du podcast Talk Tabou :

« Acteurs sud-asiatiques en France : entre scène et stéréotypes »

Au programme, le public sera invité à (re)découvrir l’épisode, dans une version intégrale ou condensée (20 minutes).

L’écoute sera introduite et animée par Ishita Gomes, Mukit Abdul Hamid, protagonistes de l’épisode et acteurs franco-sud-asiatiques ainsi que Milucsan Maheswaran, réalisateur franco-sud-asiatique.

Pour stimuler la curiosité et l’échange, un quiz interactif viendra rythmer la soirée : Les intervenants réagiront aux réponses du quiz et ouvriront la discussion avec le public sur les thématiques de l’épisode : représentation, stéréotypes, visibilité et diversité à l’écran.

Pour prolonger la réflexion, un atelier collectif viendra clôturer la projection.

Comprendre le manque de représentation de sud-asiatiques dans le cinéma français.

Le mercredi 12 novembre 2025

de 19h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/projection-podcast-les-sud-asiatiques-dans-le-cinema-francais-tickets-1819352876429?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org