Projection Poèmes à voir La Galerie Salles-sur-Mer
Projection Poèmes à voir La Galerie Salles-sur-Mer mercredi 4 mars 2026.
Projection Poèmes à voir
La Galerie 2 rue du Panzay Salles-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 20:00:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Dans la cadre du Printemps des poètes
.
La Galerie 2 rue du Panzay Salles-sur-Mer 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contactensalles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Printemps des poètes festival
L’événement Projection Poèmes à voir Salles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-11 par Nous La Rochelle