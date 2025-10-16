Projection Pommes, pommes, pommes, pommes Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

Centre culturel Jean Rochefort Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-16 18:00:00

fin : 2025-10-16 18:45:00

2025-10-16

Dans le cadre de la fête La pomme dans tous ses états , venez découvrir le film documentaire »Pommes, pommes, pommes, pommes , réalisé par Antonin Alloggio.

Cultivé et apprécié depuis des millénaires, c’est aujourd’hui le fruit le plus produit et le plus consommé en France. Il est parmi les plus populaires au monde (partageant le podium avec la mangue et la banane).

La pomme est un pilier des campagnes du quart Nord-Ouest de la France, en particulier entre Bretagne et Normandie.

Nombreux sont les usages de la pomme, les recettes, les références culturelles, les enjeux économiques et écologiques ou les anecdotes historiques qui la convoquent.

Le film partage le témoignage d’habitants sur ces sujets.

Projection gratuite. .

Centre culturel Jean Rochefort Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51

L’événement Projection Pommes, pommes, pommes, pommes Saint-Lunaire a été mis à jour le 2025-10-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme