Projection Pop Projections | Pop Women Festival Médiathèque Jean Falala Reims

Projection Pop Projections | Pop Women Festival

Médiathèque Jean Falala 2 Rue des Fuseliers Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Tout public

Les POP Projections proposent documentaires, entretiens et formats courts pour découvrir le monde à travers le regard de femmes et de créatrices.

Affaire Pelicot Les femmes de Mazan raconte la violence systémique et le choc collectif d’un procès, vu du point de vue des femmes liées aux accusés épouses, mères, filles… Un documentaire nécessaire pour entendre des paroles invisibilisées et ouvrir un espace de réflexion.

Dans Entretien croisé, Florence Kutten et MAT x ZEKKY croisent regards et expériences pour interroger le parcours des femmes artistes, la création, ses fragilités et ses combats quotidiens, loin des clichés. .

Médiathèque Jean Falala 2 Rue des Fuseliers Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection Pop Projections | Pop Women Festival

L’événement Projection Pop Projections | Pop Women Festival Reims a été mis à jour le 2026-02-20 par Reims Tourisme & Congrès