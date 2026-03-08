Projection pour enfants (à partir de 6 ans) Pôle Enfance Limoges

Projection pour enfants (à partir de 6 ans)

Pôle Enfance 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

2026-04-07

La BFM propose une projection du film, destiné à un jeune public (dès 6 ans).

Un petit garçon de 11ans, à l’imagination débordante, se passionne pour l’espace et rêve d’un grand voyage au cœur des galaxies lointaines. Mais il n’avait ni imaginé se retrouver un jour téléporté au sein du Communiverse, organisation regroupant les émissaires des différentes galaxies, ni apparaître aux yeux de tous comme l’ambassadeur officiel de la terre.

Informations complémentaires auprès des organisateurs.

