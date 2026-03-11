Projection pour enfants (à partir de 9 ans) BFM Beaubreuil Limoges
Projection pour enfants (à partir de 9 ans) BFM Beaubreuil Limoges mercredi 15 avril 2026.
Projection pour enfants (à partir de 9 ans)
BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
La BFM de Beaubreuil organise un après-midi cinéma à destination du jeune public, dès 9 ans. Les enfants pourront découvrir un film sur les aventures d’un petit garçon, enlevé par des extra terrestres !
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection pour enfants (à partir de 9 ans)
L’événement Projection pour enfants (à partir de 9 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Limoges Métropole