Projection : Pour le réconfort de Vincent Macaigne Pavillon Carré de Baudouin Paris jeudi 23 octobre 2025.

Pour le réconfort est le premier long-métrage de Vincent Macaigne. Pascal et Pauline reviennent sur les terres de leurs parents après des années de voyage, et se retrouvent dans l’impossibilité de payer les traites du domaine. Ils se confrontent à leurs amis d’enfance, qui eux, d’origine modeste, n’ont jamais quitté leur campagne. Et à Emmanuel surtout, qui veut racheter leur terrain au meilleur prix pour l’expansion de ses maisons de retraites. Entre les amitiés d’hier et les envies de demain, la guerre aura-t-elle lieu?

Entrée libre dans la limite des places disponibles.



Cette séance s’inscrit dans le cycle de cinéma Unless it’s inside a frame, imaginé dans le cadre de l’exposition de Pooya Abbasian — in dubio pro reo

Commissariat et programmation associée : Noélie Bernard

Ce programme a été réalisé grâce à la générosité de Des Quatre Agency, mécène de la programmation cinéma

Le jeudi 23 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris

https://www.pavilloncarredebaudouin.fr/evenements/projection-pour-le-reconfort/ +33158535540 carredebaudouin@paris.fr