Projection pour les enfants de 3 à 10 ans Ussel mercredi 11 février 2026.
Place de la République Ussel Corrèze
Gratuit
2026-02-11
Le Tour de France arrive au Pôle Culturel
Profitez du cadre de la Micro Folie pour découvrir ou redécouvrir, en famille, une sélection des héros de notre enfants qui apprennent à faire du vélo !
Uniquement sur réservation auprès du service culturel
Place de la République Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 23 63 service.culturel01@ussel19.fr
