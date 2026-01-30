Projection pour les enfants de 3 à 10 ans

Place de la République Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Le Tour de France arrive au Pôle Culturel

Profitez du cadre de la Micro Folie pour découvrir ou redécouvrir, en famille, une sélection des héros de notre enfants qui apprennent à faire du vélo !

Uniquement sur réservation auprès du service culturel

Gratuit .

Place de la République Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 23 63 service.culturel01@ussel19.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection pour les enfants de 3 à 10 ans

L’événement Projection pour les enfants de 3 à 10 ans Ussel a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze