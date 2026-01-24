Projection : Précieuse(s), de Fanny Guiard-Norel Bibliothèque Longs-Champs Rennes Vendredi 20 mars, 18h30 Ille-et-Vilaine

En adaptant « Les Précieuses Ridicules » de Molière avec ses élèves, Cécile pensait réhabiliter ces femmes du XVIIe siècle à qui l’on empêchait tout.

En adaptant « Les Précieuses Ridicules » de Molière avec ses élèves, Cécile pensait réhabiliter ces femmes du XVIIe siècle à qui l’on empêchait tout – l’accès au savoir, à l’indépendance, au travail – et qui, malgré cela, tentaient de s’émanciper. Mais ce projet emmène la professeure bien plus loin qu’elle ne l’imaginait… Car Cécile aussi a perdu quelque chose de précieux, d’inestimable : sa jambe droite. Une amputation qui l’a forcée à repenser son rapport au monde, à la féminité, à la visibilité. Sans tout à fait réaliser ce qui se joue là pour elle, à travers cette création collective, elle va enfin cesser de disparaître et de s’excuser. Projection suivie d’un débat. Dans le cadre du festival Ré·Elles et du temps fort Égalité des Longs-Champs.

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 36

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36



