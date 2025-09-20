Projection : Prélude pour un théâtre des dieux (Milena Salvini, Jacques Oger) Le Mandapa Paris

Projection : Prélude pour un théâtre des dieux (Milena Salvini, Jacques Oger) Le Mandapa Paris samedi 20 septembre 2025.

Projection : Prélude pour un théâtre des dieux (Milena Salvini, Jacques Oger) 20 et 21 septembre Le Mandapa Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Dans le cadre des 50 ans du Mandapa

L’ART DU MAQUILLAGE DANS LE THÉÄTRE INDIEN KATHAKALI

Depuis plusieurs siècles, se perpétue dans le sud de l’Inde la tradition d’un maquillage symbolique dont se parent rituellement les acteurs d’un théâtre-dansé Kathakali, selon les lois d’une géométrie savante et d’un code immuable d’utilisation des couleurs.

Les règles du Kathakali s’inspirent des préceptes du sage Bharata. Elles sont transmises de maître à élève, à travers une discipline sévère dont l’apprentissage s’étend sur une dizaine d’années.

Cette forme d’art est considérée en Inde comme un des chemins de la réalisation de soi…

1982 – Documentaire – 26 min – Sélection du Festival de Venise 1984 avec les artistes d’Udyogamabdal Kathakali Theatre et du Kerala Kalamandalam

Direction artistique : Milena SALVINI

Réalisation : Jacques OGER

Le Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.instagram.com/theatre.mandapa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MWg3NXI1NWxrbXFiZQ==;https://www.facebook.com/share/1CMyUYegLv/;https://www.youtube.com/@TheatreMandapa/featured [{« type »: « link », « value »: « https://www.centre-mandapa.fr/ »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-09-08T09:45:52.068Z », « data »: [{« eventDuration »: « 30 », « bookingContact »: « lemandapa@gmail.com », « response »: {« passId »: 343280013, « isPending »: false, « addressId »: 246202}, « venueId »: 151931, « description »: « Lu2019ART DU MAQUILLAGE DANS LE THu00c9u00c4TRE INDIEN KATHAKALInDepuis plusieurs siu00e8cles, se perpu00e9tue dans le sud de lu2019Inde la tradition du2019un maquillage symbolique dont se parent rituellement les acteurs du2019un thu00e9u00e2tre-dansu00e9 Kathakali, selon les lois du2019une gu00e9omu00e9trie savante et du2019un code immuable du2019utilisation des couleurs. nLes ru00e8gles du Kathakali su2019inspirent des pru00e9ceptes du sage Bharata. Elles sont transmises de mau00eetre u00e0 u00e9lu00e8ve, u00e0 travers une discipline su00e9vu00e8re dont lu2019apprentissage su2019u00e9tend sur une dizaine du2019annu00e9es.nCette forme du2019art est considu00e9ru00e9e en Inde commenun des chemins de la ru00e9alisation de soiu2026nn1982 u2013 Documentaire – 26 min u2013 Su00e9lection du Festival de Venise 1984 avec les artistes du2019Udyogamabdal Kathakali Theatre et du Kerala KalamandalamnDirection artistique : Milena SALVINInRu00e9alisation : Jacques OGER », « bookingEmail »: « lemandapa@gmail.com », « category »: « SEANCE_CINE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-08T09:45:51.694Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1744284, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-08T09:45:51.777Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 387184608, « id »: 1}, {« passId »: 387184609, « id »: 2}]}, « dates »: [{« quantity »: 5, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758376800000, « id »: 1}, {« quantity »: 5, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758459600000, « id »: 2}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-08T09:45:52.068Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/343280013 »}] Le Mandapa, petit lieu atypique et incontournable des cultures et traditions du monde depuis 1975 (musiques, danses, contes, pour le jeune et le tout public), célébrera ses 50 ans tout au long de la saison 25-26 à travers 50 cultures qui ont marqué l’histoire du lieu. Métro Glacière (ligne 6)

Dans le cadre des 50 ans du Mandapa

Mandapa