Projection privée de Rémi de Vos Chapelle du Lycée St Eloi Aix-en-Provence

Projection privée de Rémi de Vos

Samedi 11 avril 2026 à partir de 20h. Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Entre le vaudeville déjanté et le soap burlesque, Rémi de Vos décline le couple au vitriol et ironise férocement sur les rapports humains où le virtuel triomphant empêche toute forme de dialogue.

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Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@ainsidesuite.com

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English :

Somewhere between wacky vaudeville and burlesque soap opera, Rémi de Vos offers a vitriolic take on the couple, ferociously ironizing human relationships where the triumphant virtual prevents any form of dialogue.

L’événement Projection privée de Rémi de Vos Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence