Projection Projet Kino Vézère Salle de fêtes Saint-Léon-sur-Vézère

Projection Projet Kino Vézère

Salle de fêtes Ruelle du Valat Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

20h. Projection du projet Kino Vézère. 18h. Auberge espagnole. Sur réservation. Prix libre et conscient (+ adhésion à l’association Café Léon)

Les équipes de passionnées qui se sont lancés dans l’aventure kino Vézère présentent leurs réalisations.

Mais de quoi s’agit-il ? Kino Vézère c’est un génial atelier de création de courts métrages en équipe, ouvert à tous, à toutes les ambitions et tous les niveaux. lancé en décembre.

Auberge espagnole à partir de 18h.

Prix libre et conscient (adhésion à l’association requise)

Sur réservation .

Salle de fêtes Ruelle du Valat Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 93 22 56 cafeleon24@gmail.com

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English : Projection Projet Kino Vézère

20h. Screening of the Kino Vézère project. 18h. Spanish meal. Reservations required. Free and conscious price (+ membership to Café Léon association)

L’événement Projection Projet Kino Vézère Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère