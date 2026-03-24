Projection Projet Kino Vézère Salle de fêtes Saint-Léon-sur-Vézère
Projection Projet Kino Vézère Salle de fêtes Saint-Léon-sur-Vézère vendredi 27 mars 2026.
Projection Projet Kino Vézère
Salle de fêtes Ruelle du Valat Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
20h. Projection du projet Kino Vézère. 18h. Auberge espagnole. Sur réservation. Prix libre et conscient (+ adhésion à l’association Café Léon)
Les équipes de passionnées qui se sont lancés dans l’aventure kino Vézère présentent leurs réalisations.
Mais de quoi s’agit-il ? Kino Vézère c’est un génial atelier de création de courts métrages en équipe, ouvert à tous, à toutes les ambitions et tous les niveaux. lancé en décembre.
Auberge espagnole à partir de 18h.
Prix libre et conscient (adhésion à l’association requise)
Sur réservation .
Salle de fêtes Ruelle du Valat Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 93 22 56 cafeleon24@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection Projet Kino Vézère
20h. Screening of the Kino Vézère project. 18h. Spanish meal. Reservations required. Free and conscious price (+ membership to Café Léon association)
L’événement Projection Projet Kino Vézère Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
Prochains événements à Saint-Léon-sur-Vézère (Dordogne)
- Concours de belote Salle des fêtes Saint-Léon-sur-Vézère — 28 mars 2026
- Spectacle I’ve got the blues Rue de la Batellerie Saint-Léon-sur-Vézère — 3 avril 2026
- Grand jeu de Pâques au Parc aux Dinosaures Parc aux Dinosaures Saint-Léon-sur-Vézère — 4 avril 2026
- Les vacances de printemps au Donjon et Manoir de la Salle le bourg Saint-Léon-sur-Vézère — 4 avril 2026
- Boucle VTT S-Léon sur Vézère (N°13) Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne — 1 mai 2026