Projection publique Et si on levait les yeux Salle Morand Pontarlier
Projection publique Et si on levait les yeux Salle Morand Pontarlier jeudi 13 novembre 2025.
Projection publique Et si on levait les yeux
Salle Morand 6, rue Morand Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 20:00:00
fin : 2025-11-13 22:00:00
Date(s) :
2025-11-13
Organisé par Ville de Pontarlier.
Film documentaire qui relate une expérience unique menée par un instituteur réalisateur. Pendant 1 an, Gilles Vernet va échanger avec sa classe, les parents et des spécialistes sur la place des écrans dans notre société. Projection suivie d’échanges avec des professionnels en santé numérique. .
Salle Morand 6, rue Morand Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 61 a.marguet@ville-pontarlier.com
English : Projection publique Et si on levait les yeux
German : Projection publique Et si on levait les yeux
Italiano :
Espanol :
L’événement Projection publique Et si on levait les yeux Pontarlier a été mis à jour le 2025-09-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS