Projection publique Et si on levait les yeux Salle Morand Pontarlier

Projection publique Et si on levait les yeux

Salle Morand 6, rue Morand Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-11-13 20:00:00

fin : 2025-11-13 22:00:00

2025-11-13

Organisé par Ville de Pontarlier.

Film documentaire qui relate une expérience unique menée par un instituteur réalisateur. Pendant 1 an, Gilles Vernet va échanger avec sa classe, les parents et des spécialistes sur la place des écrans dans notre société. Projection suivie d’échanges avec des professionnels en santé numérique. .

Salle Morand 6, rue Morand Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 61 a.marguet@ville-pontarlier.com

