Projection publique Une embuscade en suspens Centre Culturel des Carmes Langon

Centre Culturel des Carmes 8 place des Carmes Langon Gironde

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-18

2025-10-17 2025-10-18

La mairie de Langon et la Forêt d’Art Contemporain vous invitent à une présentation et projection du film Une embuscade en suspens de Simon Quéheillard, œuvre n° 24 de la Forêt d’Art Contemporain, à la Micro-Folie du Centre culturel des Carmes.

SYNOPSIS DU FILM

Des objets et un personnage entrent dans une suite de collisions brutales engendrées par des chutes d’arbres abattus à la tronçonneuse. Le film est décrit par l’artiste comme un slapstick grandeur nature .

La plupart des films de Simon Quéheillard se présentent comme des films de rue . Dans la ville, il s’agit chaque fois pour l’artiste de partir de l’observation d’un principe physique déjà là, et de sa capacité à générer des accidents.

Réservation obligatoire par mail .

Centre Culturel des Carmes 8 place des Carmes Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine micro-folie@langon33.fr

