[PROJECTION] Pyrénées secrètes La discrète du piémont, la genette CAUTERETS Cauterets

[PROJECTION] Pyrénées secrètes La discrète du piémont, la genette

CAUTERETS

Début : 2026-02-26 16:00:00

fin : 2026-02-26 17:00:00

2026-02-26

Ce documentaire est issu de la trilogie Pyrénées secrètes . Cet épisode met à l’honneur un mammifère peu connu de nos campagnes. Dans ce long-métrage, des images sur le vif, en immersion dans le milieu naturel ont été capturées. On y retrouve aussi de magnifiques séquences rendant compte de l’ambiance mystérieuse et intimiste de nos montagnes.

Réalisation Alwa Deluze, société de production Bellota

Durée 43 minutes

Entrée libre et gratuite Sans inscription

Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées

English :

This documentary is part of the Secret Pyrenees trilogy. This episode focuses on a little-known rural mammal. In this feature-length film, we capture live footage, immersed in the natural environment. There are also some magnificent sequences that capture the mysterious, intimate atmosphere of our mountains.

Directed by: Alwa Deluze, Bellota production company

Running time: 43 minutes

Free admission No registration required

