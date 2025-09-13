Projection Quatre garçons dans le vent (A hard day’s night) Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle

Projection Quatre garçons dans le vent (A hard day’s night)

Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-09-13 16:30:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Film de Richard lester, Grande Bretagne, 1964 (durée 87 min).

Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr

English : Screening Quatre garçons dans le vent (A hard day’s night)

Film by Richard Lester, Great Britain, 1964 (running time 87 min).

German : Vorführung Quatre garçons dans le vent (A hard day’s night)

Film von Richard lester, Großbritannien, 1964 (Dauer 87 min).

Italiano :

Film di Richard Lester, Gran Bretagna, 1964 (durata 87 minuti).

Espanol : Proyeccion Quatre garçons dans le vent (A hard day’s night)

Película de Richard Lester, Gran Bretaña, 1964 (duración 87 min).

