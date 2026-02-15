Projection, Queen Blood d’Ousmane Sy La Distylerie Luçon

Projection, Queen Blood d’Ousmane Sy

La Distylerie, 4 rue Pierre Forget, Luçon, Vendée

25 avril 2026, 14h30

fin : 2026-04-25 15:30:00

2026-04-25

Queen Blood réunit 7 danseuses du collectif féminin Paradox-Sal dans une création d’Ousmane Sy, figure majeure de la scène hip-hop, disparue en 2020. Le spectacle explore et questionne la notion de féminité à travers une danse puissante mêlant rythme africain et esprit clubbing. Véritable ballet urbain, Queen Blood met en lumière la virtuosité et les parcours personnels de chaque interprète dans une explosion d’énergie, de liberté et de grâce contemporaine.

Tout public. Réservation conseillée, places limitées.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

La Distylerie
4 rue Pierre Forget
Luçon 85400
Vendée

