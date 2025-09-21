Projection « Quelque Chose d’Autre » de Věra Chytilová Cinéma Omnia-République Rouen

Projection « Quelque Chose d’Autre » de Věra Chytilová Dimanche 21 septembre, 10h30 Cinéma Omnia-République Seine-Maritime

Durée 1h30.

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

Věra Chytilová est l’une des réalisatrices majeures du cinéma mondial. Elle a su inventer un langage cinématographique qui n’appartient qu’à elle, tout en contribuant aux innovations explorées par le nouveau cinéma européen des années 60. Son premier long-métrage est un double-portrait au féminin d’une gynmaste de haut niveau et d’une femme au foyer. Ce film trouve toute sa place dans une histoire du cinéma de femmes et par des femmes qui propose une véritable révolution du regard.

Suivie d’un échange avec Garance Fromont, historienne du cinéma spécialiste de la nouvelle vague tchécoslovaque.

Informations : ellesfontleurcinema@lilo.org

