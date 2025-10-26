Projection « Raoul Taburin » 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Sanctuaire de Notre Dame de La Salette La Salette-Fallavaux

Sanctuaire de Notre Dame de La Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux Isère

Début : 2025-10-26 15:00:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Projection du film « Raoul Taburin » de Pierre Godeau (2018 France), dans le cadre de la 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation. La séance se fera en présence de Hervé de Luze, monteur.

Sanctuaire de Notre Dame de La Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 30 00 11 cinemalasalette@gmail.com

English :

Screening of the film « Raoul Taburin » by Pierre Godeau (2018 France), as part of the 15th edition of the Festival Cinéma et Réconciliation. The screening will be attended by editor Hervé de Luze.

German :

Vorführung des Films « Raoul Taburin » von Pierre Godeau (2018 Frankreich), im Rahmen der 15. Ausgabe des Festivals Cinéma et Réconciliation. Die Vorführung findet in Anwesenheit des Cutters Hervé de Luze statt.

Italiano :

Proiezione del film « Raoul Taburin » di Pierre Godeau (2018 Francia), nell’ambito della 15ª edizione del Festival Cinéma et Réconciliation. Alla proiezione parteciperà Hervé de Luze, montatore cinematografico.

Espanol :

Proyección de la película « Raoul Taburin » de Pierre Godeau (2018 Francia), en el marco de la 15ª edición del Festival Cinéma et Réconciliation. La proyección contará con la presencia de Hervé de Luze, montador de cine.

