Projection Renaud Garcia-Fons au delà de la contrebasse Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle

Projection Renaud Garcia-Fons au delà de la contrebasse Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle mercredi 8 octobre 2025.

Projection Renaud Garcia-Fons au delà de la contrebasse

Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 18:00:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Dans le cadre de La Rochelle jazz Festival, documentaire de Nicolas Dattilesi sur Renaud Garcia-Fons, contrebassiste virtuose à la sonorité unique, qui repousse les frontières du jazz avec une contrebasse à 5 cordes façonnée par son luthier Jean Auray.

.

Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr

English : Screening Renaud Garcia-Fons au delà de la contrebasse

As part of the La Rochelle Jazz Festival, Nicolas Dattilesi’s documentary on Renaud Garcia-Fons, a virtuoso double bassist with a unique sound, who pushes the boundaries of jazz with a 5-string double bass crafted by his luthier Jean Auray.

German : Vorführung Renaud Garcia-Fons au delà de la contrebasse

Im Rahmen des La Rochelle jazz Festival, Dokumentarfilm von Nicolas Dattilesi über Renaud Garcia-Fons, einen virtuosen Kontrabassisten mit einzigartigem Klang, der die Grenzen des Jazz mit einem fünfsaitigen Kontrabass überschreitet, der von seinem Geigenbauer Jean Auray geformt wurde.

Italiano :

Nell’ambito del Festival del Jazz di La Rochelle, un documentario di Nicolas Dattilesi su Renaud Garcia-Fons, un virtuoso contrabbassista dal suono unico che si spinge oltre i confini del jazz con un contrabbasso a 5 corde realizzato dal suo liutaio Jean Auray.

Espanol : Proyeccion Renaud Garcia-Fons au delà de la contrebasse

En el marco del Festival de Jazz de La Rochelle, un documental de Nicolas Dattilesi sobre Renaud Garcia-Fons, contrabajista virtuoso con un sonido único que traspasa los límites del jazz con un contrabajo de 5 cuerdas fabricado por su luthier Jean Auray.

L’événement Projection Renaud Garcia-Fons au delà de la contrebasse La Rochelle a été mis à jour le 2025-08-31 par La Rochelle Tourisme