Projection-rencontre agricultures d’hier et d’aujourd’hui Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies

Projection-rencontre agricultures d’hier et d’aujourd’hui

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Projection de 2 films. 14h30 Dans les cuisines de la Préhistoire Sapiens, l’agriculteur. 15h30 Bienveillance paysanne.

Sur réservation. Gratuit

Manifestation organisée dans le cadre de mois du film documentaire, dont le thème est Métamorphoses une exploration des changements.

14h30 Dans les cuisines de la Préhistoire Sapiens, l’agriculteur (52′) Comment au Néolithique la naissance de l’Agriculture et de l’Élevage a-t-elle provoqué une révolution dans l’alimentation de nos ancêtres ?

15h30 Bienveillance paysanne (52′) Algues vertes, gaz à effet de serre, déforestation, recul de la biodiversité, réchauffement climatique… Et tant d’autres maux imputés à l’élevage ! L’animal de ferme, notre bienfaiteur nourricier, serait-il devenu l’ennemi Numéro 1 de la vie sur Terre ?

Projections et échanges, en présence de Gabriel Chamaux, archéologue spécialiste du Néolithique, Christelle Régnier, éleveuse, et Bernadette Boisvert, Chambre d’agriculture de la Dordogne .

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 reservation@pole-prehistoire.com

English : Projection-rencontre agricultures d’hier et d’aujourd’hui

Screening of 2 films. 2:30pm: In the kitchens of prehistory Sapiens, the farmer. 3:30pm: Benevolence of farmers.

Reservations required. Free

German : Projection-rencontre agricultures d’hier et d’aujourd’hui

Vorführung von zwei Filmen. 14.30 Uhr: In den Küchen der Urzeit Sapiens, der Landwirt. 15.30 Uhr: Bäuerliches Wohlwollen.

Nur mit vorheriger Reservierung. Kostenlos

Italiano :

Proiezione di 2 film. 14.30: Nelle cucine della preistoria Sapiens, l’agricoltore. 15.30: L’agricoltura benevola.

Solo su prenotazione. Gratuito

Espanol : Projection-rencontre agricultures d’hier et d’aujourd’hui

Proyección de 2 películas. 14.30 h: En las cocinas de la prehistoria Sapiens, el agricultor. 15.30 h: La agricultura benévola.

Sólo con reserva previa. Gratis

