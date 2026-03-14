Projection-rencontre Anecdotes plein la carriole avec Aurélie Brivet La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux

Projection-rencontre Anecdotes plein la carriole avec Aurélie Brivet

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Gratuit Places limitées, sur réservation au 05 49 83 39 81.

C’est avec leur fille d’un an, une guitare, trois massues de jonglage, et quelques carnets de croquis qu’Aurélia et Anthon se mettent en selle pour parcourir à vélo l’Argentine, la Bolivie et le Chili, en passant par la Cordillère des Andes. Ce film vous transporte dans le quotidien d’un voyage vélo avec bébé.

Séance de dédicaces à l’issu de la rencontre.

Dans le cadre de la journée Pédaler ses vacances en Vienne & Gartempe Dimanche 26 avril 10h-18h à Saulgé. .

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 81 mediatheque@lasabline.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection-rencontre Anecdotes plein la carriole avec Aurélie Brivet

L’événement Projection-rencontre Anecdotes plein la carriole avec Aurélie Brivet Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-03-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne