Projection-rencontre autour du documentaire Matriochkas Médiathèque Espace Saint-Léger Bouclans

Projection-rencontre autour du documentaire Matriochkas

Médiathèque Espace Saint-Léger 5 Rue de la Mairie Bouclans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 22:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Projection du documentaire Matriochkas

Réalisé avec l’équipe de la crèche associative Mamans Poules-Capucine à Montreuil, Matriochkas propose une immersion sensible dans le quotidien d’une équipe de professionnels de la petite enfance. La soirée se poursuivra par une échange autour des thématiques abordées dans le film, en présence d’Isabelle Robert, directrice de la crèche où a été tourné le film. .

Médiathèque Espace Saint-Léger 5 Rue de la Mairie Bouclans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 81 96 34 artistesalacampagne@gmail.fr

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English : Projection-rencontre autour du documentaire Matriochkas

L’événement Projection-rencontre autour du documentaire Matriochkas Bouclans a été mis à jour le 2026-03-14 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS