Projection/Rencontre avec Caroline Moireaux Pieds libres Huit ans autour du monde Médiathèque Hauteroche vendredi 7 novembre 2025.
Projection/Rencontre avec Caroline Moireaux Pieds libres Huit ans autour du monde
Médiathèque La Carriade 1 rue de la carrière Crançot Hauteroche Jura
Début : 2025-11-07 19:45:00
fin : 2025-11-07
Partie du Jura le 1er juin 2011, Caroline Moireaux se lance dans un tour du monde qui durera 8 ans plus de 53 000 km à travers 30 pays ! Aujourd’hui revenue en France, elle vous propose, durant cette soirée à la médiathèque, de revivre avec elle les moments forts de cette vie sur les chemins…
Projection d’un film de 20 minutes suivie d’un échange avec Caroline Moireaux.
Tout public Sans réservation .
Médiathèque La Carriade 1 rue de la carrière Crançot Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 16 90 mediatheque@bressehauteseille.fr
