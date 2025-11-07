Projection/Rencontre avec Caroline Moireaux Pieds libres Huit ans autour du monde Médiathèque Hauteroche

Projection/Rencontre avec Caroline Moireaux Pieds libres Huit ans autour du monde

vendredi 7 novembre 2025.

Projection/Rencontre avec Caroline Moireaux Pieds libres Huit ans autour du monde

Médiathèque La Carriade 1 rue de la carrière Crançot Hauteroche Jura

Gratuit

Début : 2025-11-07 19:45:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Partie du Jura le 1er juin 2011, Caroline Moireaux se lance dans un tour du monde qui durera 8 ans plus de 53 000 km à travers 30 pays ! Aujourd’hui revenue en France, elle vous propose, durant cette soirée à la médiathèque, de revivre avec elle les moments forts de cette vie sur les chemins…

Projection d’un film de 20 minutes suivie d’un échange avec Caroline Moireaux.

Tout public Sans réservation .

Médiathèque La Carriade 1 rue de la carrière Crançot Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 16 90 mediatheque@bressehauteseille.fr

