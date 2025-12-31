Projection-rencontre avec Elisabeth Kapnist Médiathèque James Baldwin Paris

Dans le cadre du festival, cette année autour de la thématique : les femmes de l’ombre, une rencontre avec Elisabeth Kapnist sera organisée.

Cette rencontre suivra la projection de films réalisés par la cinéaste.

Version originale (VF).

Un événement dans le cadre du Festival de films documentaires Après Varan, sur la route de Jean Rouch.

Le jeudi 29 janvier 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit

Entrée libre – Salle d’animation

Public jeunes et adultes.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



