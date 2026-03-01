Projection & rencontre avec Enzo Lefort, escrimeur champion olympique et photographe Maison Européenne de la Photographie Paris

Pourquoi autant de champion·nes d’escrime viennent-ils de Guadeloupe ? Au cours des vingt dernières années, plus d’un tiers des médailles olympiques françaises en escrime ont été remportées par des athlètes guadeloupéen·nes, alors qu’ils et elles représentent une très faible proportion des licencié·es. Raconté par Enzo Lefort, le documentaire remonte le temps, de Laura Flessel — première médaillée olympique guadeloupéenne en 1996 — à la « génération dorée » dont il fait partie. Il explore également les origines historiques de la culture du combat à travers le Mayolè, un art martial né sous l’esclavage au XVIᵉ siècle, et plonge au cœur de la culture et de l’héritage de l’île.

La projection sera suivie d’un échange avec Enzo Lefort, en discussion avec Lily Lajeunesse. Enzo Lefort reviendra sur la réalisation de FÒS et partagera son parcours, sa démarche artistique et son travail photographique, situé entre photographie documentaire et travail de commande. À travers ses collaborations, il interroge les questions d’identité, de mémoire et de représentation, tout en menant une recherche intime liée à son histoire personnelle. Sa photographie explore les corps, les gestes et les héritages culturels pour révéler des récits souvent invisibles.

La MEP vous invite à une rencontre exceptionnelle avec Enzo Lefort, champion olympique d’escrime, photographe et réalisateur. La soirée s’ouvrira par la projection de son documentaire « FÒS », en présence des co-réalisateurs Félix Magal et Vincent Lorca, puis se poursuivra par un échange autour du film et du travail photographique d’Enzo Lefort. La rencontre sera modérée par Lily Lajeunesse.

Le samedi 28 mars 2026

de 17h00 à 17h30

payant

De 0 à 14 €.

Tout public.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/projection-rencontre-avec-enzo-lefort-escrimeur-champion-olympique-et-photographe/



