Projection rencontre C’est mon Matrimoine Cinéma Le grand large Fécamp

Projection rencontre C’est mon Matrimoine Jeudi 18 septembre, 18h00 Cinéma Le grand large Seine-Maritime

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-18T18:00:00 – 2025-09-18T19:00:00

Fin : 2025-09-18T18:00:00 – 2025-09-18T19:00:00

10 jeunes de la Mission locale de Fécamp se sont mis.e.s dans la peau de femmes de différentes époques dans le cadre d’un atelier d’éducation aux images Passeurs d’images accompagné.e.s par la réalisatrice Cécile Patingre. Ils et elles ont sélectionné des extraits de films d’archives amateures muets montrant des femmes. Ces films dessinent les contours d’une histoire des femmes où affleurent les détails de leur condition, qu’elle soit sociale ou affective. Les jeunes se sont emparé.e.s de ces films et ont écrit la bande son de ces images à la manière d’un journal intime. L’objectif n’était pas d’illustrer l’archive ou de recréer des dialogues, mais d’élaborer une voix-off et un récit fictionnel qui fasse émerger des sensibilités, des regards introspectifs de femmes, sur elle-même et sur le monde qui les entoure. La projection sera suivie d’un échange avec le public.

Cinéma Le grand large Place Adolphe Bellet FÉCAMP Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 59 89 21 »}, {« type »: « email », « value »: « cestmonmatrimoine@normandieimages.fr »}]

Événement de C’est mon patrimoine 2025

©Robert Absire