Projection-Rencontre « Dahomey » de Mati Diop Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 29 novembre 2025.

Bande annonce du film

Synopsis

Novembre 2021, vingt-six

trésors royaux du Dahomey s’apprêtent à quitter Paris pour être rapatriés vers

leur terre d’origine, devenue le Bénin. Avec plusieurs milliers d’autres, ces

œuvres furent pillées lors de l’invasion des troupes coloniales françaises en

1892. Mais comment vivre le retour de ces ancêtres dans un pays qui a dû se

construire et composer avec leur absence ? Tandis que l’âme des œuvres se

libère, le débat fait rage parmi les étudiants de l’université d’Abomey Calavi. Le film « Dahomey » hésite, dans son cheminement, entre réel et fantastique, porté par une

voix d’outre-temps qui parle au nom de toutes les œuvres condamnées à l’exil, l’oubli,

l’invisibilité. Le texte, très beau, a été écrit par le poète Haïtien MacKenzie

Orcell.

En tant qu’afrodescendante, je ne pouvais que m’identifier au processus de retour de ces œuvres vers leur pays natal. Mati Diop,

Mati Diop

Mati Diop est née le 22 juin 1982 à Paris. Depuis le début

des années 2000, elle construit une œuvre mutante primée dans de nombreux

festivals internationaux. Avec son premier long-métrage Atlantique (2019),

lauréat du Grand Prix du Festival de Cannes suivi de Dahomey (2024)

lauréat de l’Ours d’Or de la Berlinale, elle s’est imposée comme l’une des

figures majeures du cinéma d’auteur international et d’une nouvelle vague dans

le cinéma africain et diasporique. Son cinéma nomade, romanesque et politique

transgresse les frontières entre les genres et les formats comme une extension

de sa double identité et d’une créolité revendiquée.

« Des milliers d’œuvres africaines sont enfermées dans des sous-sols de musées européens, réduites à l’oubli, au néant. » Mati Diop,

Saskia Cousin

Saskia Cousin, professeure de sociologie à l’Université Paris Nanterre

(SOPHIAPOL), membre associée du CESSMA (Paris Cité), coordinatrice du PRC

« Retours : géopolitiques, économies et imaginaires de la

restitution » (ANR). Son dernier ouvrage, Ogun et les

Matrimoines, est paru aux Presses universitaires de Paris Nanterre en 2024.

Elle a également co-coordonné le numéro de revue : Cahiers d’Études

africaines n°251-252 : Retours de restitution, 2023, 650 pages.

Gildas Adannou

Gildas Adannou a été assistant réalisateur du film Dahomey. Il était présent au Bénin au moment si particulier de l’arrivée

des statues. Il a organisé le débat avec la jeunesse à l’université d’Abomey Calavi sur la restitution de ces oeuvres en provenance du Musée du Musée des Arts Premiers. Ces événements, filmés sur le vif ou provoqués, sont des moments clés du documentaire.

La projection sera suivie d’un échange autour du film et la restitution des oeuvres d’art aux africains. Il sera animé par Saskia Cousin et Gilles Adannou. « Dahomey » est un documentaire fantastique réalisé par Mati Diop qui a obtenu l’Ours d’Or au 74ème Festival International du Film de Berlin en 2024.

Le samedi 29 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

entrée gratuite sur réservation sur place, par téléphone ou via le lien ci-dessous

Public adultes.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-marguerite-audoux-1665 +33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux