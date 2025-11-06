PROJECTION-RENCONTRE DU FILM LA DISPARITION DES LUCIOLES Juvignac

PROJECTION-RENCONTRE DU FILM LA DISPARITION DES LUCIOLES Juvignac jeudi 6 novembre 2025.

PROJECTION-RENCONTRE DU FILM LA DISPARITION DES LUCIOLES

Rue du Poumpidou Juvignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Jeudi 6 novembre à 18h30, dans le cadre de l’événement national Le Mois du doc et en partenariat avec Occitanie Films, la Médiathèque Théodore Monod invite les Juvignacois à la projection du film La disparition des lucioles qui sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur,

Vincent Marie.

Jeudi 6 novembre à 18h30, dans le cadre de l’événement national Le Mois du doc et en partenariat avec Occitanie Films, la Médiathèque Théodore Monod invite les Juvignacois à la projection du film La disparition des lucioles qui sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur,

Vincent Marie.

Le Mois du doc est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de documentaires et les curieux avides de mieux comprendre le monde.

L’événement revient cette année à la Médiathèque avec la projection de La disparition des lucioles, réalisé par Vincent Marie et produit par Kanari Films.

Une immersion dans la France des paysages ruraux, à travers le regard et le coup de crayon d’auteurs de bandes dessinées (parmi lesquels Étienne Davodeau, Aurel, Élise Gruau ou encore Pascal Rabaté), qui interrogent les transformations profondes à l’œuvre de la Maurienne aux Vosges, en passant par la Normandie, l’Ardèche et les Pays de la Loire.

Projection-rencontre La disparition des lucioles

En présence du réalisateur Vincent Marie

Jeudi 6 novembre 2025 I 18h30 I Médiathèque Théodore Monod

Gratuit Tout public

Réservation conseillée (places limitées)

mediatheque@juvignac.fr ou 04 67 10 40 30 .

Rue du Poumpidou Juvignac 34990 Hérault Occitanie +33 4 67 10 40 30 mediatheque@juvignac.fr

English :

On Thursday November 6 at 6:30pm, as part of the national event Le Mois du doc and in partnership with Occitanie Films, the Médiathèque Théodore Monod invites the people of Juvignac to a screening of the film La disparition des lucioles, followed by a meeting with the director,

Vincent Marie.

German :

Am Donnerstag, den 6. November um 18:30 Uhr, lädt die Mediathek Théodore Monod im Rahmen der nationalen Veranstaltung Le Mois du doc und in Zusammenarbeit mit Occitanie Films die Einwohner von Juvignac zur Vorführung des Films La disparition des lucioles (Das Verschwinden der Glühwürmchen) ein, gefolgt von einem Treffen mit dem Regisseur,

Vincent Marie.

Italiano :

Giovedì 6 novembre alle 18.30, nell’ambito dell’evento nazionale Le Mois du doc e in collaborazione con Occitanie Films, la Médiathèque Théodore Monod invita la popolazione di Juvignac alla proiezione del film La disparition des lucioles, seguita da un incontro con il regista,

Vincent Marie.

Espanol :

El jueves 6 de noviembre a las 18.30 h, en el marco de la manifestación nacional Le Mois du doc y en colaboración con Occitanie Films, la Mediateca Théodore Monod invita a los habitantes de Juvignac a la proyección de la película La disparition des lucioles, seguida de un encuentro con el director,

Vincent Marie.

L’événement PROJECTION-RENCONTRE DU FILM LA DISPARITION DES LUCIOLES Juvignac a été mis à jour le 2025-10-20 par 34 OT MONTPELLIER