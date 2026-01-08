Projection-rencontre En famille et pour la science dans l’Arctique à bord de Vagabond avec la famille Brossier. Espace des Mondes Polaires Prémanon

Projection-rencontre En famille et pour la science dans l’Arctique à bord de Vagabond avec la famille Brossier.

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

2026-02-26 19:00:00

2026-02-26 20:30:00

2026-02-26

Éric, France et leurs deux filles explorent les régions polaires depuis plus de vingt- cinq ans. Au fil de navigations estivales et d’une douzaine d’hivernages passés au plus près des communautés inuites, ils ont mis leur voilier polaire Vagabond au service d’une soixantaine de programmes scientifiques.

Restés fidèles au projet initial offrir une base logistique à la recherche polaire ils ont appris à vivre dans l’Arctique et continuent d’apporter leur soutien à la communauté scientifique.

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura

