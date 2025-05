Projection rencontre « Et si on osait » – LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur, 10 mai 2025 14:00, Luz-Saint-Sauveur.

Hautes-Pyrénées

Projection rencontre « Et si on osait » LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Et si on osait écouter ceux qu’on n’entend jamais ?

La norme structure notre quotidien, mais la différence, souvent mise à l’écart, mérite d’être entendue. Au Centre Hospitalier des Pyrénées à Pau, une aventure musicale unique voit le jour de la préparation à la réalisation d’un clip, 177 participants, musiciens professionnels, patients, soignants, enfants du programme « El Camino », se rassemblent autour de la musique. Entre enregistrements nomades et lieux atypiques, le projet abolit les barrières sociales et bouscule les préjugés. Grâce à une énergie collective et créative, l’appréhension laisse place à la joie du partage. Et si on osait est un film feel good, entre néoréalisme, humour et émotion, une bulle d’oxygène dans l’univers trop souvent fermé de la psychiatrie. La musique y devient un puissant vecteur d’unité et de déstigmatisation.

LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

English :

What if we dared to listen to those we never hear from?

The norm structures our daily lives, but the difference, often sidelined, deserves to be heard. At the Centre Hospitalier des Pyrénées in Pau, a unique musical adventure was born: from preparation to production of a video clip, 177 participants, professional musicians, patients, carers and children from the « El Camino » program, came together around music. Between nomadic recordings and atypical locations, the project breaks down social barriers and overturns prejudices. Thanks to a collective and creative energy, apprehension gives way to the joy of sharing. Et si on osait is a feel-good film, a blend of neo-realism, humor and emotion, a bubble of oxygen in the all-too-frequently closed world of psychiatry. Music becomes a powerful vehicle for unity and destigmatization.

German :

Wie wäre es, wenn wir uns trauen würden, denen zuzuhören, die wir nie hören?

Die Norm strukturiert unseren Alltag, aber die Unterschiede, die oft ausgegrenzt werden, verdienen es, gehört zu werden. Im Centre Hospitalier des Pyrénées in Pau entsteht ein einzigartiges musikalisches Abenteuer: Von der Vorbereitung bis zum fertigen Clip vereinen sich 177 Teilnehmer, professionelle Musiker, Patienten, Pfleger und Kinder des Programms « El Camino », um die Musik. Zwischen nomadischen Aufnahmen und atypischen Orten reißt das Projekt soziale Barrieren nieder und baut Vorurteile ab. Dank einer kollektiven und kreativen Energie weicht die Angst der Freude am Teilen. Et si on osait ist ein Feelgood-Film zwischen Neorealismus, Humor und Emotionen, eine Sauerstoffblase in der allzu oft geschlossenen Welt der Psychiatrie. Die Musik wird zu einem starken Vektor der Einheit und der Entstigmatisierung.

Italiano :

E se avessimo il coraggio di ascoltare coloro che non sentiamo mai?

La norma struttura la nostra vita quotidiana, ma la differenza, spesso messa in secondo piano, merita di essere ascoltata. Al Centre Hospitalier des Pyrénées di Pau sta prendendo forma un’avventura musicale unica nel suo genere: dalla preparazione alla produzione di un videoclip, 177 partecipanti, musicisti professionisti, pazienti, assistenti e bambini del programma « El Camino », si riuniscono intorno alla musica. Tra registrazioni nomadi e luoghi atipici, il progetto abbatte le barriere sociali e sfida i pregiudizi. Grazie a un’energia collettiva e creativa, l’apprensione lascia il posto alla gioia della condivisione. Et si on osait è un film che fa stare bene, una miscela di neorealismo, umorismo ed emozione, una boccata d’aria fresca nel mondo troppo spesso chiuso della psichiatria. La musica diventa un potente veicolo di unione e destigmatizzazione.

Espanol :

¿Y si nos atreviéramos a escuchar a quienes nunca escuchamos?

La norma estructura nuestra vida cotidiana, pero la diferencia, a menudo marginada, merece ser escuchada. En el Centro Hospitalario de los Pirineos de Pau se desarrolla una aventura musical única: desde la preparación hasta la realización de un videoclip, 177 participantes, músicos profesionales, pacientes, cuidadores y niños del programa « El Camino », se reúnen en torno a la música. Entre grabaciones nómadas y localizaciones atípicas, el proyecto rompe barreras sociales y desafía prejuicios. Gracias a una energía colectiva y creativa, la aprensión deja paso a la alegría de compartir. Et si on osait es una película para sentirse bien, una mezcla de neorrealismo, humor y emoción, un soplo de aire fresco en el mundo, demasiado a menudo cerrado, de la psiquiatría. La música se convierte en un poderoso vehículo de unión y desestigmatización.

